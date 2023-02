Joris De Vriendt uit Scherpenheuvel-Zichem wordt opvolger van Dries Van Langenhove: "Ik stond als eerste op de opvolgerslijst"

Voor De Vriendt kwam het wel wat onverwacht: "Ik heb er even over moeten nadenken over de grote verantwoordelijkheid, maar ik heb besloten om de uitdaging met veel enthousiasme aan te gaan. Het feit dat ik opvolger ben is het resultaat van de verkiezingen, ik had de meeste stemmen gehaald. De bedoeling is om de dossiers zo min mogelijk te verschuiven. Mijn interesses zijn milieu, energie en ook defensie en buitenlandse zaken. Ook het communautaire ken ik als Vlaams-Brabander die in Brussel werkt."

"Over 2024 is nog niets vastgelegd", besluit De Vriendt. Vlaams Belang voorzitter Tom Van Grieken beloofde om uit te pakken met een nieuw bekend kopstuk als lijsttrekker voor de Kamer.