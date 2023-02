Familie van Jude uit Leuven woont in door aardbeving getroffen Aleppo (Syrië): "Hun woning is niet meer veilig, maar er is geen andere plek waar ze terecht kunnen"

De Syriër Jude Alrashed uit Leuven heeft familie in Aleppo, de Syrische stad die ook zwaar getroffen is door de aardbeving van afgelopen nacht. In het Zuid-Oosten van Turkije vond er om iets over twee een zware aardbeving plaats die voelbaar was tot in Syrië, Cyprus, Israël en Libanon. De familie van Jude in Syrië is moeten vluchten uit hun woning, net zoals vele andere Syriërs.