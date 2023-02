Kindervriend in Rollegem behaalt als eerste in Vlaanderen het SMOG-Label

De Kindervriend biedt zorg, onderwijs en therapie aan voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Ze zijn het eerste centrum in Vlaanderen dat het SMOG-label ontvangt. SMOG staat voor Spreken Met Ondersteuning van Gebaren. De taal dient niet als vervanging van de gesproken taal, maar als ondersteuning.

Dat wil zeggen dat het kinderen met een verstandelijke beperking helpt om de gesproken taal beter te begrijpen. "Gesproken taal is heel auditief", zegt logopediste bij het onderwijs Hilde Vangeluwe, "Het is ook zeer vluchtig en dat vraagt veel inspanningen van onze kinderen om alles in één keer te begrijpen. Bij doven is gebarentaal een vervanging van het spreken, bij onze kinderen is het een visueel middel, een aanvulling."