Verdachte (31) uit Heist-op-den-Berg die ex doodstak in Delft, mogelijk vandaag al uitgeleverd aan Nederland

De man die gisteren na een lange achtervolging vanuit Nederland werd klemgereden op de E19 in Schoten, moet vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout verschijnen. Die beslist over zijn uitlevering naar Nederland. De dertiger uit Heist-op-den-Berg wordt ervan verdacht gisteren zijn ex te hebben doodgestoken op straat in Delft. Twee andere mensen, vermoedelijk haar ouders, werden ook neergestoken en raakten zwaargewond.