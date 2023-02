Politie Merelbeke, Destelbergen, Melle en Oosterzele ziet meer inbraken deze winter: "Dieven zijn aan inhaalbeweging bezig"

"We hebben door corona twee rustigere jaren gehad, waardoor criminele organisaties ook technisch werkloos waren. Maar nu zijn ze aan een inhaalbeweging bezig. In de wintermaanden, wanneer het langer donker is, zien we altijd een stijging van het aantal inbraken. Dat is een fenomeen dat jaarlijks terugkeert. Nu zien we dat de frequentie en het aantal inbraken sneller toeneemt dan in andere jaren. Ik vermoed dat dat een inhaalbeweging is sinds ze terug op pad kunnen."