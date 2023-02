Mogelijk nieuwe grondverzakking in Riemst: "Deel van Misweg uit voorzorg afgesloten"

De mergelgroeve onder een deel van de Misweg werd vorige week nog opgevuld met schuimbeton, omdat die niet meer stabiel was door een groot waterlek. Maar nu is er in een woning verderop in de straat mogelijk een nieuwe verzakking. "Het gaat om een huis in het bovenste deel van de Misweg", vertelt burgemeester Mark Vos (CD&V). "Tijdens renovatiewerken is daar een verzakking vastgesteld. We hebben een stabiliteitsexpert gevraagd om de situatie bekijken. Uit voorzorg hebben we een deel van de weg afgesloten voor het verkeer." De wegverzakking die 2 weken geleden wat verderop in de Misweg is ontstaan, was veroorzaakt door een waterlek. Dat zou bij deze nieuwe put niet aan de oorzaak liggen.