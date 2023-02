Moskee Aalst naar Raad van State in spoedprocedure: "Verplichte sluiting is ongegrond, D'Haese speelt politiek spel"

"De poppen gingen aan het dansen na de erkenningsaanvraag in oktober", volgens de advocaat. "De moskee wil graag officieel erkend worden door de Vlaamse overheid en had daarvoor een aanvraag ingediend. De stad heeft een negatief advies geleverd aan Vlaanderen en daarna is D'Haese met een klopjacht begonnen. Hij heeft plots al zijn diensten gemobiliseerd voor extra veiligheidscontroles. Terwijl de werkzaamheden daar al 4 jaar bezig zijn."

Volgens Lahlali klopt de timing van de burgemeester niet. "Op 31 januari heeft D'Haese beslist de moskee te sluiten, zogezegd met hoogdringendheid. Maar de laatste controle dateert van 6 december. Als het echt zo dringend is als hij beweert, dan had hij veel vroeger de sluiting moeten eisen en niet nu alles bijna klaar is. Bovendien heeft de moskee zelf een hercontrole aangevraagd op 13 januari. Tussen 13 en 31 januari heeft de burgemeester niets van zich laten horen. Hoe kan je beweren dat die sluiting "dringend" is, als je de moskee eerst 18 dagen in het ongewisse laat?" vraagt hij zich af.