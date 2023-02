Nieuwe afvalinzamelsysteem Optimo blijkt na eerste jaar een succes

De cijfers voor het nieuwe afvalinzamelsysteem Optimo zijn positief. De hoeveelheid afval is gedaald en er is minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Een jaar geleden schakelden 32 Limburgse gemeenten en Diest over naar een nieuw systeem van huisvuilophaling. Eén vrachtwagen haalt verschillende afvalsoorten tegelijkertijd op. Nadien worden de zakken per afvalsoort gescheiden.