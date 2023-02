Online oplichters gebruiken technieken op maat: "In de toekomst gaan ze zelfs stem van je kind kunnen nabootsen"

We zijn de voorbije jaren allemaal slimmer geworden wanneer het over online oplichting gaat en dat beseffen de online oplichters ook. Met nieuwe technieken gaan ze je heel persoonlijk benaderen. En daarvoor gebruiken ze alle gedetailleerde informatie die ze online over jou en je familie vinden. Phishing gebeurt dan ook meer en meer via shopping en ook nog steeds via bankgegevens.