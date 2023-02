Opnieuw strengere controles aan scholen in Glabbeek na geval van verkeersagressie

"We krijgen de laatste tijd weer meer klachten binnen van parkeergedrag dat niet is toegelaten, op voetpaden, op fietspaden, op zebrapaden, op zones waar men niet mag parkeren", vertelt burgemeester Reekmans. "En we hanteren in de schoolzones intussen al twee jaar een nultolerantie. Op het begin en het einde van de schoolomgevng zal de politie nu gerichte acties doen in de drie schoolomgevingen op snelheid en op parkeren. We hebben daar ook trajectcontroles geplaatst omdat we die net willen beveiligen. Maar je kan alleen maar een veilige schoolpoort garanderen als iedereen daaraan meewerkt en met die extra politiecontroles willen we iedereen opnieuw wijzen op de regels. Ik wil van Glabbeek geen politiedorp maken, maar spijtig genoeg is dat het enige wat werkt om ervoor te zorgen dat een schoolomgeving veilig is", besluit Peter Reekmans.