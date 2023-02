Opnieuw zeehond doodgebeten door hond in Oostende: "Over hele kustlijn zouden honden aan leiband moeten lopen"

De gewonde zeehond werd naar Sea Life in Blankenberge gebracht, maar het dier is daar op vrijdag overleden. "Waarschijnlijk was het dier naar het strand gekomen omdat het ziek was. We hebben longwormen vastgesteld. Maar de bijtwonden waren onmiskenbaar van een hond", vertelt Steve Vermote van Sea Life.

De doodsoorzaak is zo eigenlijk al gekend. "Toen we het dier gewassen hebben, konden we vaststellen hoe diep die wonden waren", aldus Vermote. "Het lag op vijftig à honderd meter van de waterlijn, en dat voor het Kursaal, waar veel wandelaars komen."