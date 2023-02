Politie zoekt naar mogelijk gewapende verdachten in Europese wijk in Brussel

Margot De Clercq woont in de Karel Martelstraat in Brussel. Haar straat is al de hele avond afgesloten. "Ik hoorde de hele tijd helikopters, maar dat is niet zo uitzonderlijk in de Europese wijk. Maar toen mijn huisgenote belde dat ze de straat niet in mocht, zag ik dat onze straat inderdaad was afgesloten."

"Aan beide kanten van de straat staat een grote politiecombi. Er wordt ook gepatrouilleerd", vertelt Margot. "Toen ik op het balkon ging kijken, maakte de politie meteen duidelijk dat ik terug naar binnen moest. Mijn huisgenote zit op dit moment nog altijd vast in een café in de buurt."