Frankrijk gaat toegang tot pornosites blokkeren voor minderjarigen: digitaal attest nodig om te kijken

"Het zal voor onze kinderen afgelopen zijn met toegang tot pornosites", zegt minister Barrot tegen de krant Le Parisien. De maatregel zal deze week worden voorgesteld, de uitvoering ervan volgt vanaf september.



Alle sites voor volwassenen zullen moeten voldoen aan voorwaarden, anders zullen de platformen niet meer bereikbaar zijn. Volgens Barrot zal Frankrijk het eerste land ter wereld zijn dat een dergelijke oplossing voorstelt. De leeftijdscontrole zal gebeuren via een "digitaal attest". Bedoeling is de anonimiteit van internetgebruikers te vrijwaren voor zulke specifieke sites.



Momenteel vragen pornosites aan gebruikers hun leeftijd te bevestigen door een geboortedatum in te voeren, of nog eenvoudiger door "Ik ben meerderjarig" aan te klikken. Iedereen kan makkelijk liegen. In Frankrijk zijn kinderen gemiddeld elf jaar als ze voor het eerst porno digitaal ontdekken. Barrot noemt dat "een schande".