Roeselare begraaft tijdcapsule op werf toekomstig stadhuis

Behalve de tijdcapsule die in de grond werd gestoken, kon het bestuur ook melden dat de bouw van het nieuwe stadhuis goed vooruitgaat. "Elke maand komt er boven de grond een verdieping bij. In mei hopen we op het hoogste punt te zitten. De ruwbouw zou klaar moeten zijn tegen deze zomer. In het voorjaar van 2024 kunnen we dan onze dienstverlening organiseren op de nieuwe plek."