Roltrappen op Stationsplein in Brugge werken weer na drie jaar

In Brugge duurde het meer dan drie jaar om de roltrappen op het Stationsplein weer te doen werken. De roltrappen verbinden het Stationsplein met het parkeergebouw aan het station en gaan ook naar het Huis van de Bruggeling. De roltrappen waren eerst eigendom van de winkeliers aan het station. Zij droegen de trappen over aan Stad Brugge. Ondertussen zijn de roltrappen in handen van Interparking. Zij staan nu in voor het onderhoud.

De reden dat de roltrappen zo lang stil stonden, was het overbodig gebruik van de noodknop. "Er passeren dagelijks heel veel mensen langs de roltrappen en dan wordt er vaak misbruik gemaakt van de noodknop. Als die knop wordt ingedrukt, moet er altijd iemand ter plaatse komen om de trappen weer op te starten", zegt burgemeester van Brugge Dirk De fauw (CD&V).