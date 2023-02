Ruim 15 keer meer dieselvoertuigen afgekeurd door fijnstofproblemen 

In 2022 zijn er in een half jaar tijd ruim 15 keer meer moderne dieselauto's afgekeurd wegens een te hoge fiijnstofuitstoot dan in heel 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse keuringscentra. In totaal gaat het om ruim 33.300 auto's van euronorm 5 en 6, tegenover bijna 2.100 in 2021. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe meetapparatuur die sinds juli wordt ingezet. Vooral bij de euro 5 diesels is er een probleem, 12 procent werd afgekeurd. Euro 5-diesels kwamen tussen 2011 en augustus 2015 in het verkeer.