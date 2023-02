Ophef in Italië over toespraak president Zelenski op populair liedjesfestival van Sanremo

Maar naast kitsch is er elk jaar ook een controverse, zegt Roox. Dit jaar is de Oekraïense president Zelenski daar verantwoordelijk voor. Hij zal tijdens de slotshow op zaterdag een toespraak houden via een videogesprek en dat heeft de afgelopen dagen tot heel wat ophef geleid. "Er is een harde kern die tegen de wapenleveringen aan Kiev is", zegt Roox. "Nu verpakt zich dat in verzet tegen de deelname van Zelenski op Sanremo."