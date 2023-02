Schrijver Salman Rushdie 6 maanden na de aanval op zijn leven: "Dit is hoe ik er uitzie"

Het is inderdaad naar aanleiding van het interview in "The New Yorker" dat Rushdie een foto op Twitter heeft geplaatst. Journalist David Remnick kon met de schrijver net voor Kerstmis spreken. "Ik ben er al beter aan toe geweest. Maar gezien de omstandigheden gaat het niet zo slecht. Zoals je kan zien, zijn de ergste verwondingen genezen", vertelde Rushdie hem.

Typen lukt de schrijver amper, omdat hij geen gevoel heeft in een aantal vingers. "Schrijven doe ik wat trager, maar ik geraak er wel", klinkt het. Rushdie heeft het ook over nachtmerries, waardoor slapen soms moeilijk was. "Maar die lijken af te nemen." Salman Rushdie neemt het woord posttraumatische stresstoornis in de mond, een psychische schok die je kan ontwikkelen na een traumatische gebeurtenis.

"Ik had het erg moeilijk om te schrijven. Ik ga zitten om te schrijven, maar er gebeurt niets. Een combinatie van leegte en rommel. Zaken die ik schrijf doe ik de volgende dag weg. Ik ben nog niet echt uit dat bos eigenlijk." Het is nog maar sinds kort dat hij naar eigen zeggen de "sappen" voelt terugkomen.

Op 7 februari verschijnt zijn nieuwe boek "Victory city" (meteen ook in Nederlandse vertaling als "Victoriestad") dat al klaar was voor de aanslag in augustus vorig jaar. Zal hij ooit iets schrijven over de aanval op zijn leven? Dat idee ergerde hem aanvankelijk "omdat het me haast werd opgedrongen door de gebeurtenissen". Toch begint het kennelijk stilaan een beetje te rijpen. Al zou het werk dan eerder "microscopisch klein" zijn, in tegenstelling tot zijn andere werk.