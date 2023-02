Sint-Martens-Latem heeft eigen eiken gekweekt met eikels van eeuwenoude bomen

In 2015 heeft het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem een hoop eikels geraapt van twee monumentale knoteiken in de Hoge Heirweg. Ze zijn naar schatting 350 jaar oud. "Het feit dat de bomen zo oud kunnen worden, wijst op prima genetisch materiaal. We willen dat genetisch materiaal in de toekomst in de gemeente behouden", was het idee. Het project kreeg de naam Project Q. (De Q staat voor "quercus", de wetenschappelijke naam voor eik.)