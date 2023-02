Sint-Romboutscollege wordt eerste secundaire school met schoolstraat in Mechelen

Voor de school is er ook nog eens een busstation. "Hoe meer verkeer, hoe complexer het natuurlijk wordt. Na een proefperiode waarbij we enkele stukken aan de school konden afsluiten met hekken, gaan we nu Octopuspalen zetten met uitklapbare slagbomen. Bij het begin en het einde van de lesuren kunnen die slagbomen naar beneden. Wie in de straat woont, kan er met een vergunning nog altijd in of uit."