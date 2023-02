Slagerij in Leuven sluit na 35 jaar de deuren en levert voortaan enkel nog aan huis

"In de winkel zit je altijd met een aantal verliezen", legt Jan uit, "en die kunnen we bij leveringen vermijden, omdat we daarbij exact weten wat er nodig is en hoeveel er verkocht gaat worden." Ook stijgende kosten spelen een rol, al is dat niet de belangrijkste reden voor de sluiting van de winkel. "We wilden vooral efficiënter werken, maar stijgende loonkosten en de geïndexeerde huurprijs speelden zeker ook een rol in onze beslissing. Door de stijging zouden we onze prijzen moeten verhogen, maar dat wilden we niet en aan kwaliteit wilden we ook niet inboeten. De optie die overbleef, was om op een andere manier te werk te gaan, en dat gaan we dus ook doen."

Het werken op bestelling en het leveren aan huis, is de slagerij niet onbekend. "We hebben nu al vaste leveringsrondes in heel Vlaanderen. Om de vier weken staan we op een aantal plaatsen in Vlaanderen. Alles is op voorhand besteld door de klanten, dus we weten exact wat we zullen verkopen. We leveren ook aan huis en die dienst gaan we wellicht met een externe partner uitbreiden. Om het wegvallen van de fysieke winkel in Leuven op te vangen, gaan we op vraag van onze klanten werken met afhaalpunten of samenwerken met andere handelaars. Daar gaan we nu naar op zoek."

De winkel is nog drie weken open, tot en met 25 februari.