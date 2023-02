Stad Eeklo zoekt volop naar alternatief voor gesloten kinderopvang

De kinderopvang De Kleine Wereld in Eeklo blijft voor drie maanden dicht nadat er een klacht werd ingediend door een ouder van een kindje dat er een letsel opliep. Er werden achttien baby's en peuters opgevangen in de crèche.

De stad Eeklo wil de ouders nu helpen om zo snel mogelijk een andere opvangplaats te vinden. Ze nemen contact op en houden rekening met de noden van de ouders. Ze bekijken of er nog capaciteit is bij andere kinderdagverblijven in Eeklo en in de buurt.

De procedure zelf zit bij het parket.