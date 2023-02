Staking in depot Decathlon Willebroek: geen bonus zoals winkelpersoneel en zorgen over toekomst

In het depot van Decathlon in Willebroek is het personeel vanmorgen niet aan de slag gegaan. Het personeel heeft geen bonus gekregen op zijn loon, terwijl het winkelpersoneel die wel kreeg. De werknemers vrezen dat de directie het depot ook wil afbouwen of sluiten. Het gemeenschappelijk vakbondsfront steunt het personeel. Ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan.