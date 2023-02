Grootste proces op grond van Nationale Veiligheidswet in Hongkong gaat van start

Buiten aan de rechtbank in Hongkong verzamelden zich een groep demonstranten voor de start van het massaproces tegen de pro-democratische activisten. Enkele demonstranten scandeerden: "Laat onmiddellijk alle politieke gevangenen vrij". Een andere protesterende Hongkonger toonde een spandoek waarop stond: "De repressie is schaamteloos". Er werden zeer veel agenten ingezet om de orde rond de rechtbank te bewaren. Er stonden ook meer dan 100 mensen aan te schuiven in de rij aan de rechtbank, sommigen al van 's nachts, in de hoop het proces te kunnen bijwonen. "De vervolging toont de weg die Hongkong vandaag inslaat", klaagt de 21-jarige Robin, een student journalistiek. Hij is in de rechtbank geraakt en staat al 14 uur te wachten.

Volgens de 47 beklaagden worden ze vervolgd omdat ze deelnamen aan politieke acties. De meesten hebben al bijna twee jaar in de cel gezeten. Critici van Peking en mensenrechtenactivisten klagen aan hoe deze veiligheidswet wordt gebruikt om de kleinste protesten de kop te kunnen indrukken.

De beklaagden werden in maart 2021 gezamenlijk beschuldigd van het ondermijnen van de autoriteiten. Ze hadden namelijk een jaar eerder een onofficiële voorverkiezing georganiseerd om kandidaten van de oppositie te selecteren voor de parlementsverkiezingen. De pro-democraten willen onder meer dat de leider van Hongkong door het volk wordt gekozen, in plaats van door een speciaal comité. Maar de autoriteiten van Hongkong beschuldigen hen ervan de regering van de stad, die pro-Peking is, omver te willen werpen.



Onder de beschuldigden zitten bekende pro-democratische activisten zoals Benny Tai, maar ook minder bekende activisten, politici en gemeenschapswerkers. Zestien van hen hebben al onschuldig gepleit. Als ze veroordeeld worden, riskeren ze een levenslange gevangenisstraf. Het proces vindt plaats in openbare zitting, maar zonder jury.



Wet ingevoerd om pro-democratische protesten "te kalmeren"

Het is de grootste rechtszaak tot nu toe op basis van de Nationale Veiligheidswet. De regerende Chinese Communistische Partij heeft de wet in 2020 ingevoerd. Op deze manier wou Peking reageren tegen de massale pro-democratische protesten in 2019 tegen de groeiende invloed van de Chinese overheid in Hongkong. De protesten leidden soms tot gewelddadige confrontaties tussen agenten en demonstranten. China zei dat deze wet nodig was om de enorme protesten te kalmeren.

