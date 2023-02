Tienduizenden Iraanse gevangenen krijgen gratie van hoogste leider

Niet iedereen komt in aanmerking voor gratieverlening. Beschuldigden van moord, mensen die opzettelijk verwondingen hebben toebracht en mensen die veroordeeld zijn voor het vernielen of stichten van brand aan overheidseigendommen, kunnen niet rekenen op gratie. Er wordt ook geen gratie verleend aan gevangenen, die worden beschuldigd van spionage voor buitenlandse instanties of die direct contact hebben met "buitenlandse agenten".