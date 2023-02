Trillingen van aardbevingen in Turkije en Syrië gemeten in België

De Sterrenwacht registreert dagelijks wereldwijde aardbevingen. Dat deze bevingen en naschokken gemeten zijn, is dus niet uitzonderlijk. Hoe groter de magnitude van een aardbeving, hoe verder de seismografen hem opmeten.

In het geval van Turkije kunnen de meters in Ukkel zo aardbevingen met een magnitude van 4 à 5 al opvangen. Een aardbeving met een magnitude van 2 à 3 in Nederland is ook te zien in Ukkel.