Uitslaande brand vernielt woning in Hoboken

Vanavond heeft er een felle brand gewoed in een woning aan de Notelaarstraat in Hoboken. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. "Het huis is volledig vernield", zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. "In de woning waren renovatiewerken aan de gang. Op het ogenblik van de brand was er niemand aanwezig. Twee mensen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht."