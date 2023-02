Tienduizenden verpleegkundigen en andere medische beroepen leggen opnieuw het werk neer in Verenigd Koninkrijk, "grootste staking in de zorg"

Er komt maar geen einde aan de stakingsgolf in het Verenigd Koninkrijk. Vandaag en morgen is het opnieuw de beurt aan de zorgsector. Naar schatting tienduizenden mensen leggen de komende twee dagen het werk neer. En dat is niet de eerste keer. Ook in december waren er al stakingen in de zorg. Het gaat vooral om verpleegkundigen, maar ook om ambulanciers, paramedici en andere medische beroepen. Allen eisen ze een hoger loon en betere werkomstandigheden.

"Er wordt al jaren gevochten voor een eerlijker salaris voor de verpleegkundigen en er wordt al jaren gezegd dat de zorgdruk te hoog is, maar er wordt niet geluisterd. En de reden dat er nu gestaakt wordt, is omdat iedereen uit elk onderdeel van de zorg doorheeft dat het niet langer zo kan doorgaan", vertelt de Nederlandse Lisette Bijlsma, die in Oxford werkt. "Het enige wat je als verpleegkundige wil doen, is de beste kwaliteit zorg aan je patiënten geven en dat gaat al een hele tijd niet meer. Daarom: genoeg is genoeg."