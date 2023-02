Vijftiger uit Brasschaat veroordeeld voor seksueel misbruik van vijf minderjarigen

Het onderzoek was gestart nadat de toen 15-jarige dochter van de beklaagde in maart 2020 aangifte had gedaan van zware en langdurige zedenfeiten. Ze besloot om ermee naar buiten te komen, nadat haar zus had gevraagd of hun vader ook met haar dingen had gedaan die niet door de beugel konden. Zij sprak van een drietal feiten. Bij nog een andere zus was het bij een keer gebleven, omdat zij duidelijk had laten merken dat ze er niet mee was opgezet en vermeed om met haar vader alleen te zijn.