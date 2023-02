Rokers moeten in Wemmel verplicht een peuktasje bij zich hebben, anders krijgen ze een boete 

Ook caféhouders moeten op het terras een asbak of asbakken voorzien. Ze kunnen verantwoordelijk worden gesteld als ze die niet voorzien en als er sigarettenpeuken op de stoep voor hun zaak worden achtergelaten.

"De aanpassing in het reglement is nodig, omdat het zeer moeilijk is voor de gemeenschapswachters om de hond op “heterdaad” te betrappen", legt milieuschepen Vincent Jonckheere (LB Wemmel) uit. Hondenbaasjes op stap met hun hond in Wemmel moeten dus iets bij zich hebben om de hondenpoep van hun dier op te rapen en dat kunnen bewijzen aan de gemeenschapswachters. Anders is dit een overtreding.