Moeder en 7 kinderen omgekomen bij woningbrand in Frankrijk

In de Franse gemeente Charly-sur-Marne, ten oosten van Parijs, brak in de nacht van zondag op maandag vuur uit in een stadswoning. Daarbij kwamen 7 kinderen en hun moeder om het leven. De kinderen waren tussen de 2 en 14 jaar oud. De leeftijd van de moeder is onbekend.

De vader van het samengesteld gezin kon uit het brandende huis gered worden. Hij is met zware brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht.