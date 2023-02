Salon Roger in Maaseik, één van de weinige plaatsen waar je als Prins Carnaval nog een kostuum op maat kan laten maken: “De kleren maken de prins” 

“Ik ga de moulage maken, dat wil zeggen dat we in baalkatoen de rondingen van het lichaam maken zodat het kostuum goed past. Het is echt maatwerk. We hebben een team van acht mensen en iedereen heeft zijn specialiteit.” Lieve Maertens komt meteen ter zake als de twee prinsen van Blankenberge zich laten opmeten bij Salon Roger. Maar een goede pasvorm is belangrijk zegt Lieve: “zo’n prinsenkostuum is pas goed als het ook echt 100 procent past.”