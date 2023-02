Aantal aangiftes van phishing daalt in politiezone Antwerpen

Bij de Antwerpse politie zien ze twee vormen van phishing het vaakst voorkomen, zegt Stijn De Ridder: "We zien vooral fraude via Whatsapp waarbij criminelen zich voordoen als een bekende van het slachtoffer en waarbij ze vragen om geld te geven. Daarnaast zien we vooral ook dat slachtoffers in naam van een bank of een andere vertrouwde instantie berichten krijgen. Ze moeten dan hun kaartlezer vernieuwen of de criminelen vragen om hun account te heractiveren."

Om de cijfers nog verder te doen dalen is meer samenwerking nodig, zegt De Ridder: "Het is een vorm van criminaliteit die over de grenzen van politiezones gaat. We hebben een nationaal beleid nodig rond phishing en online fraude. Op dit moment voert elk arrondissement nog een eigen beleid." Een van de zaken die al veel zou kunnen helpen is een databank rond online fraude. "Zo kunnen we zien wie waarmee bezig is en zo vermijd je dubbel werk."