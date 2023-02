Hoe bescherm je gebouwen tegen aardbevingen? "Niet makkelijk om bestaande gebouwen te versterken"

Ook bij ons moeten gebouwen aan bepaalde normen voldoen om schokken op te vangen, al relativeert Degée het gevaar. "Als we de situaties van de twee landen vergelijken: de maximale trillingen die we in de gevoeligste regio's Limburg en Luik kunnen verwachten, zijn ruwweg een kwart van wat er kan gebeuren in Turkije. Aardschokken kunnen ook hier schade veroorzaken, maar niet in dezelfde orde zoals in Turkije."



Hoe dan ook kan je op het moment van een aardbeving niet veel doen. "Wachten, je vingers kruisen en hopen dat het blijft staan."