De ene ramp bovenop de andere: aardbeving treft inwoners van noorden van Syrië dubbel zo hard

Er is niet alleen een verschil tussen de situatie in Turkije en Syrië, maar door de oorlog ook tussen gebieden in Syrië zelf. Het rampgebied strekt zich uit over gebied dat in handen is van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, en oppositiegebied.

In regeringsgebied is wel al hulp op gang gekomen, van bondgenoten Iran, Irak en zeker Rusland, dat erg aanwezig is in Syrië. Honderden Russische militairen helpen sinds gisteren mee naar overlevenden.