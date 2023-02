Groenblauwe stapstenen om natuur te verbinden in Ternat

Het Agentschap Natuur en Bos werkt samen met het project Natuur in je Buurt aan een natuuroplossing. Ze willen iedereen van natuur laten genieten, zowel nu als in de toekomst en daarom zoeken ze projecten die een natuuroplossing kunnen realiseren. Eén van de 24 projecten zijn de groenblauwe stapstenen langs de Muggenbeek in Ternat. “Met de groenblauwe stapstenen tussen de twee natuurgebieden Liedekerke Hertogenbosch en het natuurgebied Steenvoorde willen we planten en dieren met elkaar in aanraking laten komen. Daarnaast willen we ook een natuurbeleving realiseren voor de inwoners zodat ze hier kunnen vertoeven of rusten", vertelt schepen van milieu Geert de Feyer