Agressieve passagier betaalt niet voor ticket en grijpt naar borst conductrice op trein richting Leuven

De feiten dateren van 20 februari 2022. Bij een controle kon de beklaagde, Abdoulaye K., geen geldig ticket voorleggen. Toen de conductrice hem daarop aansprak en vervolgens de standaardprocedure volgde voor mensen zonder geldig treinticket, liep de situatie uit de hand. De man werd agressief en greep naar een ticket dat in de borstzak van de vrouw zat. "Zulk gedrag is uiterst ongepast", pleit de advocate van de vrouw, Laure Verheyen. "Mijn cliënte was drie dagen arbeidsongeschikt, maar de mentale impact is veel groter."