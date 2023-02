BEKIJK - Pasgeboren meisje vanonder het puin gered in Syrië, rest van het gezin overleefde de aardbeving niet

Wie vandaag via sociale media het nieuws over de catastrofale aardbeving in Turkije en Syrië volgde, zag mogelijk beelden voorbijkomen van een baby’tje dat kennelijk vanonder het puin is gered.

Op een kort videofragment is te zien hoe een man, langs een rupskraan heen, met een naakte baby in zijn handen door het beeld loopt. Achter hem gooit een andere man een deken in hun richting, om het kind te beschermen tegen de vrieskou.