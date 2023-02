Basisschool in Etikhove geëvacueerd na brand in boekenklas. "Veel schade, maar gelukkig veel erger vermeden"

Rond 10.00 uur vanmorgen is in Etikhove, bij Maarkedal, de hele Vrije Basisschool ontruimd. Dat gebeurde nadat brand was ontstaan in de boekenklas. "De boekenklas is een klas achteraan in een bijgebouw van de school waar de kindjes gaan lezen", doet burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) zijn relaas. "Vanmorgen zou een halogeenlamp daar vuur gevat hebben. Op dat moment was er een juf met enkele kindjes aanwezig in de klas. Gelukkig heeft zij snel gereageerd." Enkele leerkrachten konden de brand zelf blussen.

Intussen werden alle leerlingen, zo'n 160, geëvacueerd. Ze werden tijdelijk naar het gemeentehuis gebracht. Volgens de burgemeester was er geen paniek. "Eigenlijk was er morgen een brandoefening gepland in de school", zegt hij. "Ik denk dat veel kindjes dachten dat dit de oefening was."