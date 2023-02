Beeld uit Kortrijk staat in Leuvense expo "Albast", maar blijkt uit marmer gemaakt te zijn

Het beeld van de Heilige Catharina van Alexandrië uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk dat in de expo "Albast" in M Leuven, staat blijkt niet uit albast, maar uit marmer gemaakt te zijn. Dat is ontdekt tijdens een studie om het beeld te restaureren. Marmer of niet, het beeld zal wel blijven staan in de tijdelijke tentoonstelling over albast.