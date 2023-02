Berchemse moskee stuurde al 15 vrachtwagens met hulpgoederen naar Turkije: "Hartverwarmend dat zoveel mensen willen helpen"

De solidariteit kwam in de loop van maandag (de dag van de aardbeving) al snel op gang. Tegen de avond was het zelf filerijden in de woonwijk rond de moskee. "Er is tot 5 uur afgelopen nacht gesorteerd", vertelt de imam. "Ondertussen denk ik dat er zo'n duizend verhuisdozen klaar staan: truien, sokken, schoenen, jassen. Dat maakt het verdelen ter plekke makkelijker." Ook vandaag wordt er nog verder gesorteerd.

De voorzitter van de moskee Ünal Palit coördineert de werkzaamheden. "Vandaag zijn zo'n 100 vrijwilligers aan het werk. Ze sorteren de spullen verder en steken ze in dozen. Voor de douane is het ook belangrijk dat alles gesorteerd wordt. We gaan deze week vermoedelijk nog vijf vrachtwagens kunnen vullen met hulpgoederen. We vullen die uiteraard niet hier, want dit is een woonwijk. We vervoeren de hulpgoederen met kleine bestelwagens naar een grote opslagplaats in Zele, in Oost-Vlaanderen. Van daaruit vertrekken ze dan richting het getroffen gebied."