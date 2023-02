Sint-Niklaas binnenkort eerste ecozone van bpost in Oost-Vlaanderen: alle postbedeling gebeurt uitstootvrij

Vanaf vandaag wordt de post in het centrum van Sint-Niklaas uitstootvrij bedeeld. "Dat betekent dat er vanaf nu 20 postbodes met elektrische wagens of fietsen brieven, pakjes en kranten leveren in het stadscentrum", legt woordvoerder Veerle Van Mierlo van bpost uit. Later komen er nog een aantal elektrische wagens bij zodat ook de deelgemeenten ecovriendelijk bediend worden. Dat zijn Belsele, Sinaai en Nieuwkerken-Waas. Vanaf wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. "We moeten wachten op de levering van de elektrische voertuigen", zegt Van Mierlo. "We hebben intussen wel al extra pakjesautomaten geplaatst, zodat er in heel Sint-Niklaas nu 27 afhaalpunten zijn. Zo kunnen mensen makkelijker en op kortere afstand pakjes in een afhaalpunt laten leveren."