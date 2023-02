Bouw van nieuwe tunnel onder Schelde in Antwerpen mag voorlopig doorgaan ondanks verzet van 2 milieuverenigingen

Bouwheer Lantis laat ondertussen weten dat de bemalingswerken op de werf van de Scheldetunnel morgen starten zoals voorzien. Die werken zijn een belangrijke stap om de bouwkuipen te maken waarin later de tunnelmonden worden gebouwd. De tunnelelementen worden gebouwd in Zeebrugge. Het opgepompte grondwater dat vervuild is met PFAS zal ook ter plaatse gezuiverd worden in waterzuiveringsinstallaties. Ook Natuurpunt Waasland was voorstander van de handhaving van de omgevingsvergunning omdat het lozingswater het natuurgebied Blokkersdijk zou versterken.