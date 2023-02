Britse politieagent krijgt 36 keer levenslang voor 49 misdrijven, waaronder 24 verkrachtingen

Een Britse agent van de Londense politie, David Carrick, is 36 keer veroordeeld voor een levenslange gevangenisstraf voor het verkrachten en seksueel misbruiken van een tiental vrouwen. De agent is schuldig bevonden aan 49 misdrijven, waaronder 24 verkrachtingen. De misdrijven werden in een periode van 17 jaar gepleegd. "Carricks daden zijn een litteken op het imago van de politie", zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken.