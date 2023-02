Burgemeester sluit Thai Wok Express in Vilvoorde: “Opeenstapeling van problemen en inbreuken”

Bonte ziet geen andere oplossing meer: “Kortom: het restaurant is van geen kanten in orde. Omdat er herhaaldelijk problemen worden vastgesteld, voel ik mij verplicht een moeilijke beslissing te nemen.”

De Thai Wok Express was dinsdagmiddag gewoon nog open. “Maar de politie zal vandaag of morgen naar daar gaan om de zaak te sluiten. Dat is meteen voor onbepaalde tijd.” De Mr Burger even verderop is zelfs nog nooit open geweest. “Ook daar is er een zwaar negatief advies van de politie dat dit voor problemen zal zorgen.”