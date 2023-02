Burgemeester Vorst wijst aanbod voor nieuw stadion Union af

De club betreurt dat het projectaanbod voor het bouwen van een nieuw stadion een negatief advies krijgt van het schepencollege van Vorst. Union schakelt nu de hulp van het Gewest in voor een second opinion. "In hun motivering spreekt het gemeentebestuur van Vorst zich uit over de stedenbouwkundige criteria van het stadionproject. Dat is de bevoegdheid van het Brusselse Gewest."