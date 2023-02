Camera's moeten sluip- en zwaar verkeer weren uit enkele straten in Merchtem

"Naar aanleiding van de petitie Geen knip in onze straat besliste het schepencollege om de verkeerssituatie in Hamme en Brussegem te wijzigen", zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). "Ter hoogte van de beek in de Sint-Guduladreef is het momenteel verboden om de brug over te steken, behalve voor landbouwvoertuigen. We gaan dat veranderen en een ANPR-camera plaatsen die op piekmomenten zal flitsen. Zo zal die werken tussen 6 en 9 uur en 16 en 19 uur, met uitzondering voor de landbouwvoertuigen. Buiten de piekmomenten kunnen bewoners er dus terug doorrijden. We willen hier vooral het sluipverkeer aanpakken."