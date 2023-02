Carnavalstradities verdwijnen stilaan in Vilvoorde: "Jeugd is niet meer geïnteresseerd"

Ondertussen is het al zes jaar geleden dat er zich een nieuwe prins of prinses carnaval heeft aangeboden in Vilvoorde. "Ik denk dat de jeugd niet meer zo geïnteresseerd is in het carnaval", zegt Rudy. "Dat is voor alle duidelijkheid niet in alle steden en gemeente het geval, maar in de onze wel. Velen maken zich zorgen over de financiële haalbaarheid van meedoen aan carnaval, maar als je een goede carnavalsgroep achter je hebt staan die sponsors zoeken dan valt dat allemaal wel mee."