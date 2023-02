Cornflakes op expressweg in Kaprijke na ongeval

Er zijn vanochtend drie ongevallen gebeurd op de E34, de Expressweg tussen Antwerpen en de kust in Kaprijke. Een ongeval tussen twee vrachtwagens veroorzaakte de meeste verkeersellende volgens de brandweer van de hulpverleningszone Meetjesland.

Een Poolse en een Duitse vrachtwagen zijn op elkaar gebotst in de buurt van de fietsersbrug in Kaprijke. De zijkant van een van de vrachtwagens is daarbij opengescheurd, waardoor de lading op de weg terecht kwam. Het gaat om voedingsproducten, onder andere een hele hoop dozen cornflakes. Er is veel schade aan de vrachtwagens, maar niemand raakte gewond.

De politie van de Zone Meetjesland Centrum heeft in Eeklo aan kruispunt 'Den teut' de E34 afgesloten richting Antwerpen. Dat bracht druk verkeer teweeg door het centrum van Eeklo. Rond de middag zijn de vrachtwagens getakeld.