Opnieuw duizenden Fransen op straat tijdens derde actiedag tegen geplande hervorming van de pensioenen

In Frankrijk blijven de vakbonden met succes mobiliseren tegen de geplande hervorming van de pensioenen. In veel steden komen opnieuw tienduizenden mensen op straat om te protesteren. Volgens de vakbonden zijn in Parijs 400.000 mensen op de been. Dat zou evenveel zijn als op de eerste actiedag, op 19 oktober, en iets minder dan op de tweede actiedag op 31 januari, vorige week. In totaal zouden er volgens de bonden 2 miljoen betogers zijn geweest.